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Песков назвал фейками публикации западных СМИ о готовящейся в России мобилизации
Представитель Кремля уже в третий раз опровергает подобные слухи undefined
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Песков назвал фейками публикации западных СМИ о готовящейся в России мобилизации

Представитель Кремля уже в третий раз опровергает подобные слухи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в России готовится массовая мобилизация. Он сообщил «Интерфаксу», что подобные сведения, распространяемые западными журналистами, не имеют ничего общего с действительность.


«Да. Это чистые фейки», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.


Представитель Кремля не в первый раз опровергает слухи о мобилизации, распространяемые западными СМИ. 16 июня Песков назвал подобные публикации «лживыми вбросами», а в начале мая отмечал, что западные журналисты распространяют среди людей очевидную «чушь».


На недостоверность майских слухов также указывал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда в интервью радио «Комсомольская правда» он сказал, что готов повторить свои слова «и в эфире, и без эфира».


Глава Чечни Рамзан Кадыров в мае оценил перспективы мобилизации в России. По мнению Кадырова, «никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться, объединяться и стать вокруг нашего президента», а также обеспечить защиту государства в целом.


14 июня председатель комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что сейчас в Вооруженных силах России достаточно солдат для участия в военной спецоперации на Украине. Сенатор уверен, что правительству РФ не потребуется прибегать к дополнительному призыву.

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