Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС намеревается предоставить Украине статус кандидата на вступление на саммите 23–24 июня. Он сообщил, что уже проинформировал министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу о дискуссии с главами МИД Европейского союза.





«ЕС продолжит оказывать непоколебимую поддержку Украине так долго, как это потребуется. Надеемся на историческое решение по статусу кандидата для Украины позднее на этой неделе», — написал Боррель в Twitter.





21 июня госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что страны Евросоюза достигли максимально широкого политического консенсуса по вопросу о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление. В тот же день глава Европарламента Роберта Метсола пояснила, что Евросоюз должен дать Украине этот статус для поддержания морального духа украинцев.





Метсола назвала этот шаг «символом надежды», однако для реального вступления страны в ЕС предстоит «еще сделать очень много шагов».





Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, о чем сообщала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.





20 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в Евросоюзе, ни для получения статуса кандидата. По его словам, среди ключевых проблем киевского режима — коррупция и «разрушенная экономика» целой страны.