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Байден назвал противостояние России и Европы «игрой на выжидание»
Американский лидер также призвал Запад быть готовым к издержкам от санкций против РФ undefined
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Байден назвал противостояние России и Европы «игрой на выжидание»

Американский лидер также призвал Запад быть готовым к издержкам от санкций против РФ

Президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме заявил, что кризис на Украине может привести к «игре в выжидание» между Россией и Евросоюзом, когда станет ясно, «что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа». Он также отметил, что не опасается появления на Западе различных мнений по поводу ситуации на украинской территории. 


«Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания —  в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — сказал Байден журналистам. 


Американский президент также отрицательно ответил на вопрос, не опасается ли он появления «перелома» по отношению к ситуации на Украине. Сотрудница СМИ обратила внимание, что в Европе заявляют об «усталости от Украины», а также к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.


Американский лидер выразил мнение, что США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки от санкций против Москвы. Байден обратил внимание, что все эти моменты будут обсуждаться на саммите НАТО, который планируется провести в Мадриде 28-30 июня.


Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об опасности появления в мире «усталости» от ситуации на Украине из-за затягивания конфликта на территории страны. При этом он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать Киев.


Украина неоднократно предъявляла претензии странам Европы из-за недостаточных, по мнению киевских властей, поставок оружия. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник критиковал немецкие власти за нехватку гостеприимства по отношению к беженцам из его страны. 

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