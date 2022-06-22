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РБК: В России предложили выпустить «золотой крипторубль», против которого Запад не сможет ввести санкции
С помощью такой валюты предлагают вести только внешние расчеты undefined
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РБК: В России предложили выпустить «золотой крипторубль», против которого Запад не сможет ввести санкции

С помощью такой валюты предлагают вести только внешние расчеты

Аналитики Института исследований ВЭБ.РФ подготовили доклад, в котором отмечают, что введение санкций против России «ставит вопрос о переходе к другой национальной финансово-денежной системе», пишет РБК. В связи с этим было предложено создать так называемый «золотой крипторубль». Также специалисты не исключают использование бартерных схем и создание новых офшорных зон.


«Заблокировать операции с криптозолотым рублем у американцев не будет никакой возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке», — пишет РБК со ссылкой на ВЭБ.


Главное отличие от обычного цифрового рубля — золотое обеспечение, а также направленность на внутренние расчеты, а на внешние, «в том числе между третьими странами без участия России», указывает издание.


Также в институте предлагают использовать бартерные сделки при торговле, что позволит вести расчеты «без использования «токсичных» валют». Создание новых офшорных зон рассматривается как «компромиссная возможность развития приграничной торговли с Китаем», отмечают эксперты.


Отношения между Россией и Западом обострились после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года. Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие государства ввели против Москвы санкции: ограничили торговлю с РФ, закрыли небо для российских самолетов.

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