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Думский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой
25 мая Госдума досрочно прекратила полномочия Валерия Рашкина Анастасия Удальцова
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Думский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой

25 мая Госдума досрочно прекратила полномочия Валерия Рашкина

Анастасия Удальцова Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Центральная избирательная комиссия России на заседании передала думский мандат бывшего депутата от КПРФ Валерия Рашкина члену совета «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Госдума 25 мая досрочно прекратила полномочия Рашкина из-за приговора по делу о незаконной охоте.


«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной думы Валерия Рашкина вакантный мандат передан Анастасии Удальцовой, зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ», — говорится в сообщении Telegram-канала Центризбиркома.


Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что мандат Удальцовой вручат на следующем заседании, пишет РБК.


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 2 июня рассказал, что мандат Валерия Рашкина передадут Анастасии Удальцовой. Такое решение поддержал президиум центрального комитета партии.


25 мая депутата Валерия Рашкина досрочно лишили мандата. 22 апреля суд в Саратовской области приговорил парламентария к трем годам условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Уголовное дело в отношении Рашкина завели после того, как 29 октября 2021 года в лесу в Саратовской области в багажнике его машины нашли тушу лося.


Анастасии Удальцовой 43 года. В 2021 году она участвовала в выборах в Госдуму от КПРФ. Ранее она руководила пресс-службой «Левого фронта».


Удальцова — жена координатора общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. В июле 2014 года его осудили по «Болотному делу» на 4,5 года. Это дело было возбуждено после столкновений участников протестного шествия «Марш миллионов» с полицией 6 мая 2012 года.

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#рашкин #удальцова #госдума
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