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В Москве умер певец Пьер Нарцисс
Музыкант скончался на 46-м году жизни Пьер Нарцисс
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В Москве умер певец Пьер Нарцисс

Музыкант скончался на 46-м году жизни

Пьер Нарцисс Фото: Global Look Press / Андрей Ладыгин

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет, сообщила в соцсетях его бывшая жена Валерия Калачева. По предварительной информации, у артиста остановилось сердце во время операции на почках. 


«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... Ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах», — написала Калачева в Instagram*. 


16-летняя дочь артиста Каролина Кристель также опубликовала видео, на котором она вместе с отцом, и в описании ролика поблагодарила его за воспитание и любовь.


«Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него все будет хорошо, и в раю, и в последующих жизнях», — отреагировала девушка. 


Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Музыкой начал заниматься еще на родине. Затем переехал в Россию, учился на факультете журналистики МГУ и выступал в команде КВН РУДН.


Наибольшую известность музыканту принесло участие в проекте «Фабрика звезд — 2». Он прославился суперхитом «Шоколадный заяц». В 2004 году певец выпустил свой единственный в России музыкальный альбом с одноименным названием.


* Корпорация Meta, которой принадлежит соцсеть Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

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#москва #смерть #певец
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