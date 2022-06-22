Путин преклонил колено перед венком на Могиле Неизвестного Солдата

Вместе с президентом в памятном мероприятии принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.





В России ежегодно проводятся траурные и памятные мероприятия, связанные с началом нацистской агрессии против народов Советского Союза в июне 1941 года. Президент также каждый год возлагает цветы в Александровском саду у Кремля.



