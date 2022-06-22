Путин преклонил колено перед венком на Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата в центре Москвы.
Вместе с президентом в памятном мероприятии принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.
В России ежегодно проводятся траурные и памятные мероприятия, связанные с началом нацистской агрессии против народов Советского Союза в июне 1941 года. Президент также каждый год возлагает цветы в Александровском саду у Кремля.
Так, в 2017 году 22 июня в Москве была плохая погода, шел сильный дождь. Тем не менее стихия не помешала протоколу. Путин как и обычно возложил цветы к памятнику.
22 июня 1941 года войска нацистской Германии, а также ее союзников вторглись в СССР. Историки утверждают, что это стало самым массовым вторжением в истории человечества и самой разрушительной из войн за все время. В СССР погибли почти 27 миллионов человек. Несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз сумел победить Германию в 1945 году.