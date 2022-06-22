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Путин преклонил колено перед венком на Могиле Неизвестного Солдата
В России 22 июня вспоминают жертв Великой Отечественной войны undefined
Новости

Путин преклонил колено перед венком на Могиле Неизвестного Солдата

В России 22 июня вспоминают жертв Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата в центре Москвы.

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Вместе с президентом в памятном мероприятии принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.


В России ежегодно проводятся траурные и памятные мероприятия, связанные с началом нацистской агрессии против народов Советского Союза в июне 1941 года. Президент также каждый год возлагает цветы в Александровском саду у Кремля.


Так, в 2017 году 22 июня в Москве была плохая погода, шел сильный дождь. Тем не менее стихия не помешала протоколу. Путин как и обычно возложил цветы к памятнику.

22 июня 1941 года войска нацистской Германии, а также ее союзников вторглись в СССР. Историки утверждают, что это стало самым массовым вторжением в истории человечества и самой разрушительной из войн за все время. В СССР погибли почти 27 миллионов человек. Несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз сумел победить Германию в 1945 году.

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#великая отечественная война #вторая мировая война #путин
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