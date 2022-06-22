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Глава Ростовской области подтвердил обнаружение двух беспилотников на территории горевшего НПЗ
Временно работу завода остановили undefined
Новости

Глава Ростовской области подтвердил обнаружение двух беспилотников на территории горевшего НПЗ

Временно работу завода остановили

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на месте пожара на нефтеперерабатывающем заводе найдены фрагменты двух беспилотников. Он также заявил, что пострадавших нет и предприятию предстоит оценить, возможно ли в ближайшее время приступить к работе. 


«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — написал Голубев в Telegram-канале. 


Он подчеркнул, что сотрудники МЧС и работники предприятия при тушении возгорания действовали слаженно и оперативно. Сейчас работа завода временно остановлена, ведется следствие, отметил губернатор. 


«После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — заключил Голубев. 


Заметка дополняется

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#специальная военная операция #ростовская область #беспилотник #украина #василий голубев #пожар
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