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Ассоциация компаний розничной торговли заявила, что Калининградской области не грозит дефицит продуктов питания
В объединении подчеркнули, что следят за ситуацией после запрета транзита товаров через Литву undefined
Новости

Ассоциация компаний розничной торговли заявила, что Калининградской области не грозит дефицит продуктов питания

В объединении подчеркнули, что следят за ситуацией после запрета транзита товаров через Литву

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не видят рисков для стабильности поставок продовольствия в торговые сети Калининградской области после введения запрета на перевозки через территорию Литвы.


«Ограничения не затрагивают продовольственные товары и товары массового спроса. В отношении потребительских товаров, попавших под ограничения, могут использоваться паромные перевозки — сроки поставок в этом случае могут удлиниться, но товары будут поставляться в любом случае», — цитируют пресс-служба АКОРТ председателя президиума Игоря Караваева в письме Daily Storm.


Также в ассоциации подчеркнули, что постоянно проводят мониторинг ситуации и находятся во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли России.


Заметка дополняется

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#акорт #транзит #продукты #продовольственная корзина #калининградская область #литва #калининград #торговля
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