Ассоциация компаний розничной торговли заявила, что Калининградской области не грозит дефицит продуктов питания

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не видят рисков для стабильности поставок продовольствия в торговые сети Калининградской области после введения запрета на перевозки через территорию Литвы.





«Ограничения не затрагивают продовольственные товары и товары массового спроса. В отношении потребительских товаров, попавших под ограничения, могут использоваться паромные перевозки — сроки поставок в этом случае могут удлиниться, но товары будут поставляться в любом случае», — цитируют пресс-служба АКОРТ председателя президиума Игоря Караваева в письме Daily Storm.





Также в ассоциации подчеркнули, что постоянно проводят мониторинг ситуации и находятся во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли России.





Заметка дополняется