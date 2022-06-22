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Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе из России
Прибыль за 2022 год из РФ компания передаст благотворительным организациям undefined
Новости

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе из России

Прибыль за 2022 год из РФ компания передаст благотворительным организациям

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila покинет рынок России. В пресс-релизе компании отмечается, что с начала спецоперации они не только продолжали продажу минимального количества товаров в РФ, но и сотрудничали с госпредприятиями и авиационной промышленностью.


«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — говорится в сообщении.


В Tikkurila уточнили, что если в 2022 году деятельность компании в России принесет прибыль, то ее передадут некоммерческим организациям, которые занимаются гуманитарной деятельностью.


Tikkurila — лидер на рынке декоративных красок и ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок. Ее доля в России составляла 18,5%, а общий оборот в 2021 году составил 561,5 миллиона евро.


В России организация владела тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, десятью складами и логистические центры. В структурах компании в РФ трудились порядка тысячи человек.


19 июня испанский ретейлер одежды Mango отказался от прямых продаж в РФ и спустя 23 года решил покинуть российский рынок из-за на фоне ситуации на Украине. Газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что компания договорилась с несколькими партнерами в РФ о передаче 55 магазинов по франшизе. Ретейлер также сохранит 800 рабочих мест.

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#санкции против россии #рф #финляндия #экономика #бизнес
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