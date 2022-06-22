Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе из России

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila покинет рынок России. В пресс-релизе компании отмечается, что с начала спецоперации они не только продолжали продажу минимального количества товаров в РФ, но и сотрудничали с госпредприятиями и авиационной промышленностью.





«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — говорится в сообщении.





В Tikkurila уточнили, что если в 2022 году деятельность компании в России принесет прибыль, то ее передадут некоммерческим организациям, которые занимаются гуманитарной деятельностью.





Tikkurila — лидер на рынке декоративных красок и ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок. Ее доля в России составляла 18,5%, а общий оборот в 2021 году составил 561,5 миллиона евро.





В России организация владела тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, десятью складами и логистические центры. В структурах компании в РФ трудились порядка тысячи человек.





19 июня испанский ретейлер одежды Mango отказался от прямых продаж в РФ и спустя 23 года решил покинуть российский рынок из-за на фоне ситуации на Украине. Газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что компания договорилась с несколькими партнерами в РФ о передаче 55 магазинов по франшизе. Ретейлер также сохранит 800 рабочих мест.