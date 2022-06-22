В Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в сточных водах Лондона

Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что санитарные власти страны объявили режим ЧП национального масштаба. Причиной послужили следы полиомиелита, обнаруженные на лондонском заводе по очистке сточных вод.





«Большинство лондонцев полностью защищены от полиомиелита, и им не нужно будет предпринимать никаких дальнейших действий», — успокоили в британском ведомстве.





При этом в UKHSA отмечают, что Национальная служба здравоохранения начнет обращаться к родителям детей до пяти лет в Лондоне, чтобы предложить им пройти необходимый курс вакцинации от вируса.





В ведомстве сообщили, что следы второго серотипа дикого полиовируса были обнаружены в период с февраля по июнь. Лондонский завод по очистке сточных вод обслуживает районы города, общее население которых составляет чуть меньше четырех миллионов человек.





Как правило, уточнили в UKHSA, в Британии ежегодно выявляют от одного до трех случаев ассоциированного с вакцинами вируса полиомиелита во взятых из сточных вод образцов. Однако отличие текущей ситуации в том, что обнаруженные экземпляры оказались близкородственными.





Обнаруженные вирусы отнесли к «вакцинным» полиовирусам II типа, однако эпидемиолог агентства Sky News Ванесса Салиба рассказала, что полиовирус, полученный от вакцины, «может распространяться, особенно в регионах, где уровень вакцинации ниже». В определенных случаях он способен вызывать паралич у тех, кто не прошел полный курс вакцинации.





Полиомиелит — высокоинфекционное заболевание, которые поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Он передается от человека к человеку, первые симптомы — лихорадка, головная боль, рвота, боли в конечностях.