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Путин подписал указ о выплате госдолга России в рублях
При этом подобные выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом», даже если так не считают получатели undefined
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Путин подписал указ о выплате госдолга России в рублях

При этом подобные выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом», даже если так не считают получатели

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, обязательства России по еврооблигациям будут считаться исполненными надлежащим образом, если выплаты проведены в рублях.


«Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты», — гласит указ Путина.


В документе отмечается, что расчет будет производиться на основании курса валют на внутреннем валютном рынке страны в день, когда Россией был произведен платеж центральному депозитарию.


Указ российского лидера предусматривает открытие счета типа «И» на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей. При этом в роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов.


В документе подчеркивается, что рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от того, согласны ли получатели с данной политикой.


24 мая министерство финансов Соединенных Штатов приняло решение не продлевать лицензию на обслуживание Россией суверенного долга. Ее отмена предполагает, что Минфин и Банк России потеряют возможность осуществлять транзакции, необходимые для получения платежей.

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#деньги #госдолг #рубль #рф #указ президента #путин
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