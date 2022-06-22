Путин подписал указ о выплате госдолга России в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, обязательства России по еврооблигациям будут считаться исполненными надлежащим образом, если выплаты проведены в рублях.





«Обязательства по еврооблигациям РФ признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты», — гласит указ Путина.





В документе отмечается, что расчет будет производиться на основании курса валют на внутреннем валютном рынке страны в день, когда Россией был произведен платеж центральному депозитарию.





Указ российского лидера предусматривает открытие счета типа «И» на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей. При этом в роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов.





В документе подчеркивается, что рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от того, согласны ли получатели с данной политикой.





24 мая министерство финансов Соединенных Штатов приняло решение не продлевать лицензию на обслуживание Россией суверенного долга. Ее отмена предполагает, что Минфин и Банк России потеряют возможность осуществлять транзакции, необходимые для получения платежей.