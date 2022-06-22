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Финляндия заявила о готовности армии к возможной войне с Россией
Страна за прошедшие десятилетия накопила значительный военный арсенал оружия, боеприпасов и техники, уточнили в Минобороны undefined
Новости

Финляндия заявила о готовности армии к возможной войне с Россией

Страна за прошедшие десятилетия накопила значительный военный арсенал оружия, боеприпасов и техники, уточнили в Минобороны

Глава Министерства обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что страна десятилетиями готовилась к «нападению России» и готова оказать сопротивление при необходимости. В интервью Reuters он сообщил, что Финляндия накопила значительный военный арсенал оружия и техники.


«Мы систематически разрабатывали нашу оборону именно для этого типа войны, которая ведется на Украине, с массированным использованием артиллерии, танков и авиации», — уточнил генерал.


По словам Кивинена, информационная составляющая боевых действий является «важной линией обороны», а украинский конфликт доказывает этот тезис. При этом каких-либо доказательств готовящегося «нападения» глава финского Министерства обороны не предоставил.


Слухи о военном конфликте появились 18 мая, когда послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф вручили генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в организацию. При этом Столтенберг приветствовал подачу заявок и гарантировал скорейшее решение всех вопросов.


Президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет непосредственной угрозы России. Путин при этом подчеркивал: расширение военной инфраструктуры на территориях этих скандинавских стран «вызовет ответную реакцию» Москвы.


Президент США Джо Байден заявлял, что Штаты будут сдерживать любую агрессию в адрес Швеции и Финляндии, пока рассматриваются их заявки на вступление в альянс. Американский лидер поддержал «исторические» заявки этих стран и отметил, что долго ждать одобрения им не придется.

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Dailystorm - В Финляндии удивились, что Россия не оказывает давление на страну из-за ее планов вступить в НАТО
#война #финляндия #рф #минобороны
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