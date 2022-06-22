Новости
Новости
St
Хуснуллин допустил, что «‎Азовсталь» может продолжить работать
Вице-премьер России рассказал, что в Мариуполе начали строить жилые районы undefined
Новости

Хуснуллин допустил, что «‎Азовсталь» может продолжить работать

Вице-премьер России рассказал, что в Мариуполе начали строить жилые районы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что украинское предприятие «‎Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работать, но уже не как металлургический комплекс, а как промышленный парк. Он также рассказал, что в городе начали строить жилые районы.


«‎Мы склоняемся к мнению, что «‎Азовсталь» останавливать не нужно, а это 12 тысяч работающих, поэтому почему мы так это обсуждаем комплексно — сколько будет рабочих мест на территории города, какая будет экономика города», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «‎Россия 24», цитата по РИА Новости.


В своем Telegram-канале вице-премьер уточнил, что «‎Азовсталь» сможет работать как промышленный парк или место отдыха, но уже не как металлургический комплекс.


В правительстве России рассмотрели дальнейшее развитие Мариуполя. «Видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», — сообщил Марат Хуснуллин.


Власти изучают, как можно использовать портовые мощности Мариуполя, развивать его в сфере туризма и бизнеса. Затраты на проведение работ в городе пока сложно оценить, но они достаточно большие, отметил вице-премьер.


Почти все здания в Мариуполе обследованы, началось строительство больницы и жилых микрорайонов, добавил он. В течение месяца будут утверждены основные параметры мастер-плана города.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС может начать работать на Россию

По его словам, все рабочие места на атомной электростанции сохранят 18 мая 2022
Dailystorm - Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС может начать работать на Россию
#азовсталь #мариуполь #украина #хуснуллин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»