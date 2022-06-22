Хуснуллин допустил, что «‎Азовсталь» может продолжить работать

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что украинское предприятие «‎Азовсталь» в Мариуполе может продолжить работать, но уже не как металлургический комплекс, а как промышленный парк. Он также рассказал, что в городе начали строить жилые районы.





«‎Мы склоняемся к мнению, что «‎Азовсталь» останавливать не нужно, а это 12 тысяч работающих, поэтому почему мы так это обсуждаем комплексно — сколько будет рабочих мест на территории города, какая будет экономика города», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «‎Россия 24», цитата по РИА Новости.





В своем Telegram-канале вице-премьер уточнил, что «‎Азовсталь» сможет работать как промышленный парк или место отдыха, но уже не как металлургический комплекс.





В правительстве России рассмотрели дальнейшее развитие Мариуполя. «Видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», — сообщил Марат Хуснуллин.





Власти изучают, как можно использовать портовые мощности Мариуполя, развивать его в сфере туризма и бизнеса. Затраты на проведение работ в городе пока сложно оценить, но они достаточно большие, отметил вице-премьер.





Почти все здания в Мариуполе обследованы, началось строительство больницы и жилых микрорайонов, добавил он. В течение месяца будут утверждены основные параметры мастер-плана города.