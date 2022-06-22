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Шольц в день начала ВОВ заявил, что Германия создаст самую большую армию в ЕС
По его словам, речь идет о безопасности страны и партнеров по Альянсу undefined
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Шольц в день начала ВОВ заявил, что Германия создаст самую большую армию в ЕС

По его словам, речь идет о безопасности страны и партнеров по Альянсу

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, заявил, что ФРГ создаст самую большую армию среди европейских стран НАТО. По его словам, речь идет о безопасности государства и партнеров по Североатлантическому Альянсу.


Шольц на открытии международной авиа- и аэрокосмической выставки ILA Berlin в столице Германии напомнил, что в конце февраля объявил о создании специального фонда для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) в размере 100 миллиардов евро.


«‎Бундесвер, таким образом, в обозримом будущем станет крупнейшей обычной армией среди европейских союзников по НАТО. Речь идет о безопасности нашей страны, безопасности наших партнеров по Альянсу и эффективном и прогрессивном Бундесвере», — цитирует канцлера Германии ТАСС.


Для этой цели необходим вклад промышленности в Германи и во всей Европе, отметил Олаф Шольц. В то же время он подчеркнул важность перехода на альтернативные источники энергии.


В конце мая в интервью немецким газетам канцлер уже заявлял, что у Германии будет самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО.


Рано утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день Германия нанесла первые массированные удары по СССР.

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#германия #военные #шольц #армия
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