Шольц в день начала ВОВ заявил, что Германия создаст самую большую армию в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, заявил, что ФРГ создаст самую большую армию среди европейских стран НАТО. По его словам, речь идет о безопасности государства и партнеров по Североатлантическому Альянсу.





Шольц на открытии международной авиа- и аэрокосмической выставки ILA Berlin в столице Германии напомнил, что в конце февраля объявил о создании специального фонда для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) в размере 100 миллиардов евро.





«‎Бундесвер, таким образом, в обозримом будущем станет крупнейшей обычной армией среди европейских союзников по НАТО. Речь идет о безопасности нашей страны, безопасности наших партнеров по Альянсу и эффективном и прогрессивном Бундесвере», — цитирует канцлера Германии ТАСС.





Для этой цели необходим вклад промышленности в Германи и во всей Европе, отметил Олаф Шольц. В то же время он подчеркнул важность перехода на альтернативные источники энергии.





В конце мая в интервью немецким газетам канцлер уже заявлял, что у Германии будет самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО.





Рано утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день Германия нанесла первые массированные удары по СССР.