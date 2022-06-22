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Губернатор Алиханов заявил, что Литва уже полгода не покупает электричество у России
Подобным образом он прокомментировал реплику резидента страны Гитанаса Науседы о готовности к отключению от энергосистемы РФ undefined
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Губернатор Алиханов заявил, что Литва уже полгода не покупает электричество у России

Подобным образом он прокомментировал реплику резидента страны Гитанаса Науседы о готовности к отключению от энергосистемы РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва уже минимум не покупает электроэнергию у России. Такое заявление он сделал в ответ на реплику президента Литвы Гитанас Науседа, который сообщил, что его страна готова к отключению от энергосистемы России.


«Они (литовцы) уже полгода или больше не покупают электроэнергию у нас. Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе? Так и решения они принимают, забыв про все на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями», написал Алиханов в Telegram.


Губернатор уточнил, что ответные меры со стороны России будут другими.


Литва объявила о запрете транзита товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию 18 июня. В список были внесены различные виды продукции от нефти до черенков растений и драгоценных камней. Ограничения также затронули стройматериалы.


20 июня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за ситуации с запретом на транзит товаров из Калининградской области. От латвийской стороны потребовали незамедлительной отмены всех ограничений, иначе Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.


Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия разрабатывает ответные меры, после того как Литва запретила транзит товаров в регион через свою территорию. Он заявил, что после действий Москвы негативное влияние испытают на себе все жители республики.

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Губернатор Алиханов назвал «неприятной, но решаемой» ситуацию с блокадой Калининградской области

По его словам, порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита из России 20 июня 2022
Dailystorm - Губернатор Алиханов назвал «неприятной, но решаемой» ситуацию с блокадой Калининградской области
#губернатор #электричество #калининградская область #рф #литва #алиханов
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