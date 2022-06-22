Новости
Новости
St
Блогер BadComedian отправил деньги мирным жителям ДНР и Украины
Волонтеры рассказали, что он пожертвовал 200 тысяч рублей undefined
Новости

Блогер BadComedian отправил деньги мирным жителям ДНР и Украины

Волонтеры рассказали, что он пожертвовал 200 тысяч рублей

Российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов Евгений Баженов, автор YouTube-канала BadComedian, направил деньги с монетизации на помощь жителям Донбасса и Украины. Блогер отметил, что не разделяет гражданских на «правильных и неправильных».


«Последнее поступление монетизации (до отключения) было отправлено на помощь мирным жителям. Часть отправилось мирным жителям по одну линию фронта, часть мирным жителям по другую, смотрели меня по обе стороны», рассказал Баженов.


Один из лидеров волонтерского движения Донбасса Андрей Лысенко рассказал на своем YouTube-канале, что BadComedian перевел 200 тысяч рублей, на которые людям купили продуктовые наборы. По его словам, провизией удалось обеспечить 150 жителей поселка Александровка.


«Мы привезли на 150 человек продуктовые наборы, сейчас люди быстро разгружают. Это благодаря одному человеку — Евгению Баженову. Это на YouTube кинообозреватель», — рассказал Лысенко.


Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин отметил, что ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить данный конфликт мирным путем.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#блогер #рф #помощь #украина #днр #badcomedian
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»