Блогер BadComedian отправил деньги мирным жителям ДНР и Украины

Российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов Евгений Баженов, автор YouTube-канала BadComedian, направил деньги с монетизации на помощь жителям Донбасса и Украины. Блогер отметил, что не разделяет гражданских на «правильных и неправильных».





«Последнее поступление монетизации (до отключения) было отправлено на помощь мирным жителям. Часть отправилось мирным жителям по одну линию фронта, часть мирным жителям по другую, смотрели меня по обе стороны», — рассказал Баженов.





Один из лидеров волонтерского движения Донбасса Андрей Лысенко рассказал на своем YouTube-канале, что BadComedian перевел 200 тысяч рублей, на которые людям купили продуктовые наборы. По его словам, провизией удалось обеспечить 150 жителей поселка Александровка.





«Мы привезли на 150 человек продуктовые наборы, сейчас люди быстро разгружают. Это благодаря одному человеку — Евгению Баженову. Это на YouTube кинообозреватель», — рассказал Лысенко.





Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин отметил, что ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить данный конфликт мирным путем.