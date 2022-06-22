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«Он совсем не Зорро»: Шнуров выпустил клип про журналиста Невзорова
Лидер «Ленинграда» назвал публициста каскадером, скандалистом и упрекнул в отъезде из России undefined
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«Он совсем не Зорро»: Шнуров выпустил клип про журналиста Невзорова

Лидер «Ленинграда» назвал публициста каскадером, скандалистом и упрекнул в отъезде из России

Певец и музыкант Сергей Шнуров вместе с группой «Ленинград» выпустил клип, посвященный журналисту Александру Невзорову (Минюст России внес его в реестр СМИ-иноагентов). Шнуров в песне называет Невзорова каскадером, скандалистом и упрекает того в отъезде из России.


«Паспортов хоть сто имей, всем на это ровно. Но глист втирал мне, что он змей, типа хладнокровно. «Родина, — сказал он. — звук. Главное — идеи-с». Вдруг репчатым стал его лук, а хохлом — индеец», — заявляет Шнуров в начале клипа. Он добавляет, что Невзоров «вышел как из почки камень».


«Оказалось скоро, он — совсем не Зорро», — гласит припев.


Журналист мог был стать «хоть папуасом за безвизовый режим», продолжает Шнуров. «Правду нес несчастным массам, но с женой решил: «Бежим», — добавляет музыкант.


Клип «Ленинграда» вышел два часа назад, на момент написания заметки у него уже 150 тысяч просмотров.


СМИ называли Шнурова и Невзорова друзьями. Оба в соцсетях публиковали совместные фото. В 2017 году Александр Невзоров снялся в клипе «Ленинграда». 


После начала военной операции РФ на Украине Невзоров покинул Россию. Украинский президент Владимир Зеленский в начале июня подписал указ о присвоении гражданства страны Александру Невзорову и его супруге Лидии. Журналист получил украинский паспорт за «выдающиеся заслуги перед страной». 

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#невзоров #шнуров #журналист
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