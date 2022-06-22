Песков прокомментировал инцидент с режиссером Сокуровым, не сумевшим покинуть Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают об инциденте с режиссером Александром Сокуровым, который не смог пересечь границу с Финляндией. Сокурова, по его рассказу, продержали на погранзаставе несколько часов, но в итоге он вернулся в Санкт-Петербург.





«Нет, ничего не знаем [об инциденте с Сокуровым]!» — ответил Daily Storm Дмитрий Песков.





Режиссер рассказал «Интерфаксу», что таможенники объяснили свои действия распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина об ограничениях по коронавирусу. При этом Сокуров указал на то, что данное распоряжение к настоящему моменту отменено.





«Меня держали несколько часов, ждали, что мы опоздаем на миланский самолет в аэропорту Хельсинки. Так и произошло», — рассказал режиссер.





Издание The Insider (признано СМИ-иноагентом) сообщило, что Сокуров направил в СПЧ письмо, в котором призвал разобраться в ситуации. При этом председатель совета Валерий Фадеев заявил «Интерфаксу», что письма нет, режиссер обратился к коллегам в одну из комиссий совета.





«Никакого официального письма [от Сокурова в СПЧ] нет, нет даже товарищеского обращения. Тем более, насколько я понимаю, это было довольно давно», — утверждает Фадеев.





Председатель Совета по правам человека при президенте РФ пообещал в ближайшее время разобраться в ситуации. Он добавил, что если это формальные ограничения, то «здесь, наверное, нарушений нет».





Фадеев призывает людей не приплетать к инциденту политические мотивы. Глава СПЧ уверен, что никаких «политических следов» в произошедшем с кинорежиссером нет.