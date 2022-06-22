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У Путина на столе появился неизвестный черный предмет
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Новости

У Путина на столе появился неизвестный черный предмет

Мнения пользователей Сети разделились

На совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности России журналисты обратили внимание, что на столе в кабинете у президента появился черный предмет, чем-то напоминающий термокружку или колонку. 

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Telegram-канал RIA_Kremlinpool даже провел среди подписчиков соцопрос: что, по их мнению, за вещь находится в углу на столе у российского лидера. В голосовании, по данным на 15:15, приняли участие почти три тысячи человек. 49% из них посчитали, что это не что иное, как новая черная термокружка, 16% опрошенных проголосовали за вариант «сверхумная колонка», а 35% подумали что на столе перед Путиным — секретная разработка «Ростеха».


Версия с кружкой показалась большинству более правдоподобной, потому что Путин нередко использует кружки на совещаниях.


Почти три года назад, 28 июня 2019 года, российский президент пришел на ужин в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что в там у Путина был чай. 


Также Владимир Путин во время ужина на саммите чокнулся белой термокружкой с бокалом американского лидера Дональда Трампа.

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#ростех #чай #владимир путин
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