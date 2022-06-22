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Путин призвал Совбез России провести достойно единый день голосования в сентябре
Глава государства подчеркнул, что на выборах должна быть обеспечена безопасность undefined
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Путин призвал Совбез России провести достойно единый день голосования в сентябре

Глава государства подчеркнул, что на выборах должна быть обеспечена безопасность

Президент России Владимир Путин поручил постоянным членам Совбеза РФ обеспечить должную безопасность при проведении единого дня голосования в сентябре. Российский лидер назвал предстоящие выборы губернаторов и муниципальных органов крупным событием. 


«Поговорим сегодня о работе по подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие и событие, обеспечить необходимые условия, безопасность», — сказал Путин на совещании, проходившем в формате видеосвязи. 


Затем президент передал слово для доклада главе МВД России Владимиру Колокольцеву.


Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в сентябре 2022 года состоятся выборы глав 14 регионов, а единый день голосования назначен на 11 сентября.


В марте этого года распространилась информация, что в ряде субъектов Российской Федерации могут отменить проведение прямых выборов губернаторов из-за соображений экономии денег в условиях санкций. Позже стало известно, что выборы пройдут без изменений и в обычном формате.

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#единый день голосования #цик #выборы #владимир путин
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