Путин призвал Совбез России провести достойно единый день голосования в сентябре

Президент России Владимир Путин поручил постоянным членам Совбеза РФ обеспечить должную безопасность при проведении единого дня голосования в сентябре. Российский лидер назвал предстоящие выборы губернаторов и муниципальных органов крупным событием.





«Поговорим сегодня о работе по подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие и событие, обеспечить необходимые условия, безопасность», — сказал Путин на совещании, проходившем в формате видеосвязи.





Затем президент передал слово для доклада главе МВД России Владимиру Колокольцеву.





Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в сентябре 2022 года состоятся выборы глав 14 регионов, а единый день голосования назначен на 11 сентября.





В марте этого года распространилась информация, что в ряде субъектов Российской Федерации могут отменить проведение прямых выборов губернаторов из-за соображений экономии денег в условиях санкций. Позже стало известно, что выборы пройдут без изменений и в обычном формате.