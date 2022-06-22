Неизвестные напали на главу ВГА Чернобаевки в Херсонской области

По словам Турулева, покушение на него совершено украинской стороной. По предварительным данным, сработал установленный фугасный снаряд. Глава ВГА отметил, что подобным поступком киевский режим в очередной раз «проявил свое фашистское лицо».





В администрации села сообщили РИА Новости, что инцидент произошел утром, когда Турулев выехал на работу и проезжал по улице. От одного из бойцов, которые охраняли чиновника, стало известно, что взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц.





В результате взрыва были повреждены близлежащие дома, мирные жители не пострадали.





18 июня украинские террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева, о чем сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве. В результате покушения Соболев был ранен. Позднее он был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.