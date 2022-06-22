На «Московских ярмарках» есть продукты для тех, у кого непереносимость лактозы

У многих людей наблюдается аллергия на молочные продукты, а некоторые просто не очень их любят. К счастью, на фермерских ярмарках всегда знают, как сделать так, чтобы каждый покупатель остался доволен.
Если у вас непереносимость лактозы, то выбирайте альтернативное молоко. Есть много вариантов: миндальное, соевое, кокосовое, овсяное. Любое из них смело можно добавлять в напитки или блюда.
Также обратите внимание на ферментированные производные молока. Это кисломолочные продукты, в том числе творог и сыр. Твердый сыр, например, не содержит лактозы.
При выборе продуктов на «Московских ярмарках» обращайте внимание на значок «Безлактозный продукт» на этикетке.
В отличие от супермаркетов, здесь продавцы предлагают попробовать и оценить продукцию.
Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.
Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».