На «Московских ярмарках» есть продукты для тех, у кого непереносимость лактозы

Если у вас непереносимость лактозы, то выбирайте альтернативное молоко. Есть много вариантов: миндальное, соевое, кокосовое, овсяное. Любое из них смело можно добавлять в напитки или блюда.





Также обратите внимание на ферментированные производные молока. Это кисломолочные продукты, в том числе творог и сыр. Твердый сыр, например, не содержит лактозы.





При выборе продуктов на «Московских ярмарках» обращайте внимание на значок «Безлактозный продукт» на этикетке.





В отличие от супермаркетов, здесь продавцы предлагают попробовать и оценить продукцию.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».