Минобороны России: До 500 украинских военных уничтожили на заводе «Океан» в Николаеве

Воздушно-космические силы России 21 июня уничтожили высокоточным оружием до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Служащие с оружием и техникой находились в цехах судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.





Представитель ведомства заявил, что ВСУ несут значительные потери. «Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.





Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила в Донецкой народной республике и Сумской области Украины пять складов боеприпасов ВСУ, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и военную технику. Ракетные войска и артиллерия РФ поразили «253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами» и топливный терминал в Николаеве.





Всего за сутки ликвидировали 620 украинских военных, а также 24 бронированные машины. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 в Николаевской области, МиГ-29 в Днепропетровской области, а также 16 беспилотников.





С начала военной операции на Украине Российская армия уничтожила 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотника, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 боевых бронированных машин противника, сообщили в Минобороны РФ.