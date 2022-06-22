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В Якутии нашли Ан-30, никто не погиб
По предварительной информации, все живы undefined
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В Якутии нашли Ан-30, никто не погиб

По предварительной информации, все живы

Спасатели МЧС России нашли самолет Ан-30, который 22 июня не смог приземлиться в Якутии в аэропорту Оленек. Борт обнаружили примерно в 70 километрах от точки прибытия. По предварительным данным, все живы, передает RT.


АН-30 перевозил более шести тонн грузов, в основном продовольствие. На борту было семь человек, сообщили РИА Новости. Самолет просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы, вероятно, из-за технических неполадок, заявил источник «Интерфакса».


За сутки до ЧП с Ан-30 в Якутии потерпел крушение другой самолет. Утром 21 июня разбился Ан-2 с тремя человеками на борту. Самолет до сих пор ищут. Ан-2 следовал по маршруту Ус-Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатын. Правоохранители возбудили уголовное дело.


Ан-2 — это знаменитый «кукурузник». Самолет был спроектирован через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. Произведено 18 тысяч единиц. Самолет используется в сельском хозяйстве, а также в других отраслях.


Ан-30 был разработан в 1960-е в ОКБ имени О.К. Антонова. Машина изначально проектировалась для ведения аэрофотосъемки. Ан-30 является модернизированной версией пассажирского Ан-24. Всего было построено около 130 единиц Ан-30.

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#авиакатастрофа #якутия #самолет
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