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Ираклий Пирцхалава и Яна Чурикова выразили соболезнования близким Пьера Нарцисса
Певец умер на 46-м году жизни от последствий подагры undefined
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Ираклий Пирцхалава и Яна Чурикова выразили соболезнования близким Пьера Нарцисса

Певец умер на 46-м году жизни от последствий подагры

Участник «Фабрики звезд — 2» Ираклий Пирцхалава и ведущая проекта Яна Чурикова выразили соболезнования близким Пьера Нарцисса. Певец умер на 46-м году жизни от последствий подагры, рассказала его бывшая жена.


«Мой черный брат... Ну как же так? Так рано! Больно... Я тебя никогда не забуду», — написал Ираклий Пирцхалава в Instagram*. Он пообещал, что будет заботиться о 16-летней дочери Нарцисса Каролине Кристель.


«Мне будет не хватать возможности обнять твое огромное черное братское человеческое тело, но я обнимаю твою душу, брат. Царствия небесного!» — добавил Пирцхалава.


Ведущая Яна Чурикова рассказала, что не может поверить в смерть певца. Она назвала его жизнелюбивым, ярким и энергичным. «Эти новости не монтируются с реальностью, слов не находится. <...> У него всегда была улыбка и позитив, несмотря ни на что», — поделилась телеведущая воспоминаниями о Нарциссе с телеканалом «360».


«Хочу, чтобы он там и остался — в памяти зрителей, которым он дарил свое искусство и улыбку», — сказала она.


Бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева сообщила, что он умер от последствий подагры. По ее словам, он ужасно мучился в последние три недели. «Причина смерти — это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. Вчера в 23:05 в медикаментозном сне его не стало», — рассказала Калачева РИА Новости.


Наибольшую популярность Пьеру Нарциссу принесло участие в проекте «Фабрика звезд — 2» в 2003 году. Он прославился суперхитом «Шоколадный заяц».



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#музыка #пьер нарцисс #фабрика звезд
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