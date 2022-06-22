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Telegram-канал «112»: Под Владимиром на военной базе взорвался снаряд, четыре человека погибли
Еще четверо получили ранения undefined
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Telegram-канал «112»: Под Владимиром на военной базе взорвался снаряд, четыре человека погибли

Еще четверо получили ранения

На территории воинской части под Владимиром прогремел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал боеприпас, четыре человека погибли. Еще столько же получили ранения, один человек прооперирован, сообщает Telegram-канал «112». Три пострадавших получили помощь на месте.


Взрыв прогремел в складском помещении, утверждают источники «112». ТАСС также подтверждает факт ЧП в воинской части под Владимиром. Представитель местной скорой помощи сообщил агентству, что среди погибших три солдата, еще один это работник склада.


В воинскую часть должны прибыть сотрудники военной прокуратуры, а местные правоохранители из ФСБ уже приехали в часть, сообщает ТАСС. Соседним с базой поселкам и городам ничего не угрожает, сообщают военные.


В середине мая в одной из воинских частей в Хабаровском крае прогремел взрыв. Тогда погиб один человек, несколько солдат были ранены. Сообщалось, что инцидент случился при разгрузке снарядов.

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СМИ: В воинской части Хабаровского края произошел взрыв, один человек погиб

По предварительной информации, есть пострадавшие 12 мая 2022
Dailystorm - СМИ: В воинской части Хабаровского края произошел взрыв, один человек погиб
#снаряды #взрыв #армия
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