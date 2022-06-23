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Би-би-си: Британский наемник Эслин сообщил родным, что его скоро казнят в ДНР
Власти Великобритании не связывались с представителями Донецкой народной республики, рассказал он undefined
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Би-би-си: Британский наемник Эслин сообщил родным, что его скоро казнят в ДНР

Власти Великобритании не связывались с представителями Донецкой народной республики, рассказал он

Приговоренный к смертной казни в ДНР 28-летний британец Эйден Эслин рассказал своей матери в телефонном разговоре, что его приговор скоро приведут в исполнение. Он отметил, что с местными властями не связывались представители Великобритании, поэтому его казнят.


Представители ДНР сказали Эслину, что «его время уходит», сообщила его бабушка Памела Холл. «Эйден был очень расстроен, когда сегодня утром говорил по телефону со своей матерью. Эйден сказал, что в ДНР ему сообщили, что никто из Великобритании не связывался с ними, и что он будет казнен», — сказала Холл Би-би-си, цитата по The Telegraph.


«Если верить тому, что сказал нам Эйден — если ДНР не получит никакого ответа, его казнят. Конечно, я надеюсь, что это неправда», — добавила она. Памела Холл назвала худшим кошмаром ситуацию, когда члену семьи угрожают подобным образом.



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#смертная казнь #наемники #днр #великобритания
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