Лоза: Шатунов — позитивный, замечательный парень, но песни «Ласкового мая» были сделаны на коленке

Автор-исполнитель Юрий Лоза рассказал Daily Storm, что певец Юрий Шатунов был позитивным, замечательным парнем, у которого не было врагов. Лоза отметил, что песни «Ласкового мая», солистом которого был Шатунов, были сделаны на коленке, но оказались востребованными. Шатунов скончался на 49-м году жизни из-за инфаркта.





«Юра Шатунов — позитивный, замечательный парень. Мы прекрасно общались на всяких передачах. Он был хороший, позитивный, я к нему очень хорошо отношусь. У него, по-моему, даже не было врагов», — сказал Юрий Лоза. Шатунов не жаловался на здоровье, вспоминает музыкант.





Он напомнил, что песни для Юрия Шатунова сочинял композитор и поэт Сергей Кузнецов. Лоза считает, что участники «Ласкового мая» попали в нужное время в нужное место и стали звездами.





Если бы Шатунов с утра до ночи «наяривал гаммы на каком-то инструменте и стал потом великим исполнителем, это было бы объективно и логично», продолжил музыкант. «Он ничем этим не занимался. Мальчик из детского дома, которому дали песенку — он спел песенку, песенка стала популярна, вот и все. Был бы другой мальчик — спел бы точно так же», — предположил Юрий Лоза.





Мнение музыкантов о хитах Шатунова и «Ласкового мая» противоречивое, потому что творчество кажется специалистам непрофессиональным, говорит Лоза: «В то время профессионалы все говорили в один голос: ребят, ну это же непрофессионально, это же детский сад. С точки зрения профессионализма они были сделаны на коленках. Я не пытаюсь как-то раскритиковать или опустить Шатунова, я просто говорю: ребята, продукт, был сделан на коленках. Но он оказался востребованным».





Лоза добавил, что в западной музыке тоже есть много примеров, «когда ребята оказались в нужном месте и вдруг стали звездами».





Пресс-секретарь Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов 23 июня рассказал, что ночью у исполнителя остановилось сердце в машине скорой помощи. Певец скончался от обширного инфаркта.