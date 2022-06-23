ЦБ заинтересовался деятельностью серых обменников

В Центробанке России обратили внимание на активность нелегальных обменщиков валюты. Специалисты ЦБ начали изучать многочисленные предложения по нелегальному обмену серых денег, встречающиеся в интернете. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе финрегулятора.





«В интернете достаточно много предложений как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. Выявляются отдельные обменники, использующие для расчетов P2P-переводы [переводы между физическими лицами], на выявление и пресечение которых банки ориентированы письмом Банка России №16-МР от 6 сентября 2021 года. <…> Основным способом расчетов с гражданами остается наличная форма обмена», — ответили в ЦБ.





При этом в Банке России напомнили, что деятельность таких «недобросовестных субъектов» нелегальна, а риски потери сбережений при взаимодействии с этими обменщиками достаточно высоки. В ЦБ уже обращаются люди, пострадавшие от рук «валютчиков»:

«Поступают обращения обманутых граждан, которые оперативно перенаправляются в правоохранительные органы для организации проверочных мероприятий».





Ранее Daily Storm писал об услугах серых обменников. Каналов и групп, специализирующихся на обмене валют, в социальных сетях очень много. Схема переводов достаточно проста: необходимо скинуть нужную сумму в гривнах на гривневую карту «менялы», а он вернет сумму в рублях на карту российского банка.





Однако вероятность мошенничества в таких случаях возрастает — никто не дает клиентам гарантий, что деньги точно поступят на счет. Администраторы каналов лишь заявляют пользователям, что «все строится на доверии».