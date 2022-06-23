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ЦБ заинтересовался деятельностью серых обменников
Люди часто жалуются на потерю своих сбережений, сообщает регулятор Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин
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ЦБ заинтересовался деятельностью серых обменников

Люди часто жалуются на потерю своих сбережений, сообщает регулятор

Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин

В Центробанке России обратили внимание на активность нелегальных обменщиков валюты. Специалисты ЦБ начали изучать многочисленные предложения по нелегальному обмену серых денег, встречающиеся в интернете. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе финрегулятора.


«В интернете достаточно много предложений как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. Выявляются отдельные обменники, использующие для расчетов P2P-переводы [переводы между физическими лицами], на выявление и пресечение которых банки ориентированы письмом Банка России №16-МР от 6 сентября 2021 года. <…> Основным способом расчетов с гражданами остается наличная форма обмена», ответили в ЦБ.


При этом в Банке России напомнили, что деятельность таких «недобросовестных субъектов» нелегальна, а риски потери сбережений при взаимодействии с этими обменщиками достаточно высоки. В ЦБ уже обращаются люди, пострадавшие от рук «валютчиков»:

«Поступают обращения обманутых граждан, которые оперативно перенаправляются в правоохранительные органы для организации проверочных мероприятий».


Ранее Daily Storm писал об услугах серых обменников. Каналов и групп, специализирующихся на обмене валют, в социальных сетях очень много. Схема переводов достаточно проста: необходимо скинуть нужную сумму в гривнах на гривневую карту «менялы», а он вернет сумму в рублях на карту российского банка.


Однако вероятность мошенничества в таких случаях возрастает — никто не дает клиентам гарантий, что деньги точно поступят на счет. Администраторы каналов лишь заявляют пользователям, что «все строится на доверии». 

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Dailystorm - «Все строится на вашем доверии»: из-за блокировки украинских карт беженцы в РФ вынуждены пользоваться услугами серых обменников
#карточки #цб #деньги
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