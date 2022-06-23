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В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы смерчей и шторма
В городе ожидаются ливни, град, грозы, сход селей и подъем уровня воды в реках undefined
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В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы смерчей и шторма

В городе ожидаются ливни, град, грозы, сход селей и подъем уровня воды в реках

Городские пляжи на набережной «Маяк» в Сочи закрыли для купания из-за ожидающегося шторма, града, грозы и возможных смерчей над морем. Есть вероятность схода селей, в городе пройдут ливни и увеличится подъем уровня воды в реках.


На береговой линии подняты флаги красного и черного цветов. Они означают полный запрет на купание. Шторм в городе сейчас достигает отметки пять баллов. Как рассказал РИА Новости спасатель пляжа «Маяк», заходить в воду нельзя до окончания штормового предупреждения.

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Шторм, град, ливни, сход селей и подъем уровня воды в реках ожидаются в Сочи до 24 июня. В районах Веселое-Магри возможны смерчи над морем. Один из них накануне разрушил пирс в Лазаревском районе.


23 июня в центральной части города, по данным администрации, выпало 25 миллиметров осадков. Больше всего осадков выпало в Кичмае — 36 миллиметров. В Лазаревском и Хосте уровень осадков составил 14 миллиметров, в Красной Поляне — 13.


Ночью были повалены несколько деревьев на Новороссийском, Батумском шоссе и в селе Алексеевское. Они уже убраны коммунальщиками. В МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на случай возможных подтоплений в готовность приведена вся дополнительная водооткачивающая техника. Ведомство рекомендовало жителям проявлять бдительность, следить за погодой.

#шторм #море #прогноз погоды #сочи
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