В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы смерчей и шторма

Шторм, град, ливни, сход селей и подъем уровня воды в реках ожидаются в Сочи до 24 июня. В районах Веселое-Магри возможны смерчи над морем. Один из них накануне разрушил пирс в Лазаревском районе.





23 июня в центральной части города, по данным администрации, выпало 25 миллиметров осадков. Больше всего осадков выпало в Кичмае — 36 миллиметров. В Лазаревском и Хосте уровень осадков составил 14 миллиметров, в Красной Поляне — 13.





Ночью были повалены несколько деревьев на Новороссийском, Батумском шоссе и в селе Алексеевское. Они уже убраны коммунальщиками. В МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на случай возможных подтоплений в готовность приведена вся дополнительная водооткачивающая техника. Ведомство рекомендовало жителям проявлять бдительность, следить за погодой.