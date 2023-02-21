WSJ: Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для переговоров с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин может уже в обозримом будущем посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, указав, что планирование визита на ранней стадии и даты не определены.





«Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы», — говорится в публикации.





Не исключено, что поездка может состояться в апреле или мае этого года. Как утверждают источники газеты, председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров, а также в очередной раз сказать о недопустимости применения ядерного оружия в конфликтах.





Согласно версии издания, тема возможного визита Си Цзиньпина в Россию может быть поднята на встречах с представителями РФ главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, который во вторник прибыл в Москву.





Ранее источник ТАСС в МИД России заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с Ван И. Их встреча должна пройти завтра, 22 февраля, однако подробности пока не приводятся.