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Патрушев: Запад действует против России и Китая
Ущерб также наносится другим развивающимся странам, заявил секретарь Совета безопасности РФ undefined
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Патрушев: Запад действует против России и Китая

Ущерб также наносится другим развивающимся странам, заявил секретарь Совета безопасности РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад действует против России и Китая. Ущерб также наносится другим развивающимся странам, добавил он.


Патрушев в Москве проводит встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И.


«Кровавые события, развязанные Западом на Украине, — только один из примеров. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся государствам», — заявил секретарь Совбеза РФ на встрече, цитата по РИА Новости. В условиях сдерживания Пекина и Москвы со стороны западных стран особое значение получает углубление российско-китайского взаимодействия, подчеркнул он.


Патрушев также отметил, что обе страны выступают за «построение более справедливого миропорядка». Пекин и Москва, по его словам, приветствуют увеличение числа государств, «выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции».


Секретарь Совбеза считает, что Запад противостоит этим процессам и хочет навязать другим странам «свои псевдоценности».


Ожидается, что 22 февраля с Ван И в Москве встретится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 21 февраля сообщил источник ТАСС. 

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Лавров встретится с куратором внешней политики Китая Ван И 22 февраля

Ранее СМИ сообщили о прибытии Ван И в Москву 21 февраля 2023
Dailystorm - Лавров встретится с куратором внешней политики Китая Ван И 22 февраля
#патрушев #запад #китай #безопасность
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