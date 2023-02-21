Пригожин заявил, что не смог посмотреть послание Путина в прямом эфире и скоро ознакомится с ним в записи

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что не смог посмотреть обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в прямом эфире. По его словам, он был занят организацией обеспечения боевых действий. Отвечая на вопрос Daily Storm, предприниматель отметил, что ознакомится с речью Путина позже, когда «позволит устойчивая связь».





«Я, к сожалению, был весь день занят работой по организации обеспечения боевых действий и не смог посмотреть обращение президента. Обязательно это сделаю, как только позволит устойчивая связь, и мы с вами свяжемся», — сообщил Daily Storm Пригожин.





Ранее Пригожин рассказал Daily Storm, что его не пригласили в Гостиный двор на послание Путина Федеральному собранию. По словам бизнесмена, он никогда не участвовал в мероприятиях такого формата и в этот раз не планировал что-то менять. Он указал, что у него достаточно дел в Донбассе.





Кроме того, предприниматель уточнил, что представители ЧВК «Вагнер» также не будут присутствовать на мероприятии. По его словам, он и бойцы компании увидят обращение, как и все простые россияне, благодаря СМИ.





Глава государства выступил с обращением к Федеральному собранию днем 21 февраля. В своей речи глава государства предложил создать специальный фонд по поддержке участников СВО и их семей, давать всем военным в зоне спецоперации двухнедельные отпуска раз в полгода и многое другое.





В ходе выступления Путин также сообщил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). При этом, уточнил глава государства, речи о полном выходе страны из российско-американского договора не идет.