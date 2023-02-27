В Крыму предложили вернуть Аляску в состав России

Российский статус Крыма уже не подлежит обсуждению, а вот статус Аляски стоило бы пересмотреть. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что статус полуострова могут пересмотреть в будущем.





«Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть. И разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву, и вернуть в состав России», — сказал Гемпель в беседе с РИА Новости.





Такое заявление он сделал в ответ на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который считает, что Штаты могут в будущем пересмотреть вопрос о российском статусе Крыма. Обращение Салливана Гемпель назвал попыткой отторгнуть часть территории РФ.





Крымский парламентарий предупредил, что желание завладеть любой частью России силовым путем получит адекватный ответ.





Ранее Салливан заявил, что статус Крыма может быть пересмотрен, несмотря на позицию России, согласно которой этот вопрос закрыт окончательно. Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке властей США, добавил советник.





Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат Соединенных Штатов, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Российской Федерацией в Беринговом проливе. Аляска была передана США в результате сделки с правительством Российской империи в 1867 году.