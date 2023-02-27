Лавров рассказал, как Россия сорвала планы Запада по расчленению страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России получилось сорвать планы Запада по расчленению и изоляции страны. Сейчас, по словам министра, с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.





По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, «мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен». «Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России. И обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).





Российский министр примет участие в совещании глав МИД G20, которое пройдет 1 и 2 марта в Индии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также сообщила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта. В один из этих дней министр проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.