Лавров рассказал, как Россия сорвала планы Запада по расчленению страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России получилось сорвать планы Запада по расчленению и изоляции страны. Сейчас, по словам министра, с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.
По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, «мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен». «Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России. И обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).
Российский министр примет участие в совещании глав МИД G20, которое пройдет 1 и 2 марта в Индии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также сообщила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта. В один из этих дней министр проведет переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Запад действует против России и Китая. Ущерб также наносится другим развивающимся странам, полагает он.
Патрушев также отметил, что обе страны выступают за «построение более справедливого миропорядка». Пекин и Москва, по мнению секретаря Совбеза России, приветствуют увеличение числа государств, «выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции».
Кроме того, Лавров ранее указал, что война России с Западом меняет свой характер с гибридной на почти настоящую. Министр уточнил, что сейчас Запад стремится «уничтожить все русское».
В декабре прошлого года глава МИД РФ заявил, что слова представителей Пентагона о возможности «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения Владимира Путина. Лавров предупредил, что если такие идеи действительно имеются в Пентагоне, то зачинщикам подобного стоит «очень хорошо подумать о возможных последствиях таких планов».