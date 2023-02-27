ФСБ задержала в Севастополе двух агентов спецслужб Украины

«Мужчина 1979 года рождения выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации», — рассказали в Федеральной службе безопасности России.





По данным ФСБ, второй подозреваемый подтвердил свои намерения о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, но не смог отправить секретную информацию по независящим от него обстоятельствам.





15 февраля Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Злоумышленник собирал сведения о новых образцах российского вооружения. Заседания проходили в закрытом режиме.





25 марта 2022 года ФСБ задержала в Подмосковье гражданина Украины и Польши. По версии силовиков, он следил за украинскими журналистами и политологами, которые оппозиционны киевским властям. Задержанный действовал под псевдонимом Малыш.