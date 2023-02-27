Встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта в Брюсселе

Трехсторонняя встреча между делегациями Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта в Брюсселе. Это позволит всем членам альянса увидеть весь процесс и выполнение своих обязательств со стороны Хельсинки и Стокгольма, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.





«Третье заседание постоянного механизма с участием Швеции и Финляндии состоится 9 марта», — сообщил Чавушоглу на брифинге в Анкаре.





Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в организацию 18 мая. Столтенберг приветствовал подачу заявок и гарантировал скорейшее решение всех вопросов.





28 июня канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция поддержит членство его страны и Швеции в НАТО. Все стороны подписали совместное заявление после переговоров в столице Испании.





В настоящее время Финляндия и Швеция не вступили в альянс, так как не выполнили свои обязательства перед Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отметил, что не одобрит вступление этих стран в НАТО, пока не будут выполнены все договоренности сторон.





На текущий момент заявки Швеции и Финляндии не ратифицировали лишь две страны из 30 — это Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявки стран возобновятся в ближайшие недели.