ТАСС: При взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека

В городе Ульяновске в жилом многоквартирном доме на улице Ефремова произошел взрыв бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.





«В Ульяновске на улице Ефремова произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадали два человека», — цитирует агентство слова собеседника.





Также, по предварительной информации, травмы получили хозяин квартиры и женщина, которая проходила мимо дома в момент ЧП.





Официально власти региона сообщают об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек.





В жилой пятиэтажке Новосибирска утром 9 февраля произошел взрыв газа. После этого начался пожар. Всего было разрушено 30 квартир из 60. Погибли 14 человек.





Вечером 4 декабря 2022 года в жилом доме в Нижневартовске после взрыва газового баллона произошло обрушение конструкций двух смежных подъездов. Жертвами стали 10 человек, в том числе четверо детей.