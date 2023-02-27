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ТАСС: При взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека
Отмечается, что инцидент произошел на пятом этаже undefined
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ТАСС: При взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека

Отмечается, что инцидент произошел на пятом этаже

В городе Ульяновске в жилом многоквартирном доме на улице Ефремова произошел взрыв бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. 


«В Ульяновске на улице Ефремова произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадали два человека», — цитирует агентство слова собеседника.


Также, по предварительной информации, травмы получили хозяин квартиры и женщина, которая проходила мимо дома в момент ЧП.


Официально власти региона сообщают об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек.


В жилой пятиэтажке Новосибирска утром 9 февраля произошел взрыв газа. После этого начался пожар. Всего было разрушено 30 квартир из 60. Погибли 14 человек.


Вечером 4 декабря 2022 года в жилом доме в Нижневартовске после взрыва газового баллона произошло обрушение конструкций двух смежных подъездов. Жертвами стали 10 человек, в том числе четверо детей.

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#газ #взрыв газа #взрыв #ульяновск
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