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Пригожин сообщил, что ВСУ с дронов скидывают на российских солдат отравляющие вещества
Бизнесмен, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», также сказал, что почти у 50% убитых украинских боевиков находят наркотики undefined
Новости

Пригожин сообщил, что ВСУ с дронов скидывают на российских солдат отравляющие вещества

Бизнесмен, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», также сказал, что почти у 50% убитых украинских боевиков находят наркотики

Бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер», сообщил, что в зоне СВО военные Украины используют против российских солдат различные отравляющие вещества. Их бойцы ВСУ скидывают на противника с помощью боеприпасов, с дронов, добавил Пригожин. Он также рассказал, что почти у половины убитых украинских боевиков находят различные наркотики.


«Что касается химии, она активно используется украинскими подразделениями — различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах», — говорится в ответе Пригожина на запрос журналиста болгарской редакции МИА News Front.


Бизнесмен также рассказал, что западные кураторы ставят «эксперименты» на украинских военных. Такую информацию выдал один из находящихся в российском плену боевиков ВСУ. По утверждению пленного, иностранные кураторы пытаются создать так называемого универсального солдата с помощью медикаментозного воздействия на бойцов.


«Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», — отметил Пригожин.

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Пригожин рассказал о требованиях «повиниться» в обмен на боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен посетовал, что проблему «снарядного голода» не удается решить, несмотря на все его связи и знакомства 20 февраля 2023
Dailystorm - Пригожин рассказал о требованиях «повиниться» в обмен на боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

Командир передвижной медицинской группы медицинского отряда специального назначения Вооруженных сил России с позывным Тренер ранее заявил РИА Новости, что ВСУ применяют боеприпасы с опасными поражающими элементами под Угледаром. По утверждению Тренера, в больницы начали поступать пациенты, у которых обнаруживают шарообразные поражающие элементы.


Агентство сообщало, что двое военнослужащих получили ожоги легких. У них также наблюдаются признаки отравления: раздражение слизистых оболочек, рвота.


6 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал о фактах применения ВСУ химического оружия. Бойцы сбрасывают его с дронов в районах расположения подразделений Российской армии.


Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов уточнил, что речь идет о самодельных боеприпасах. Из-за их воздействия начинается рвота, люди теряют сознание. Однако, заверил Алаудинов, «страшного эффекта они не несут».

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