Бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер», сообщил, что в зоне СВО военные Украины используют против российских солдат различные отравляющие вещества. Их бойцы ВСУ скидывают на противника с помощью боеприпасов, с дронов, добавил Пригожин. Он также рассказал, что почти у половины убитых украинских боевиков находят различные наркотики.





«Что касается химии, она активно используется украинскими подразделениями — различные соединения фосфора, отравляющие вещества в порошкообразных и газообразных формах», — говорится в ответе Пригожина на запрос журналиста болгарской редакции МИА News Front.





Бизнесмен также рассказал, что западные кураторы ставят «эксперименты» на украинских военных. Такую информацию выдал один из находящихся в российском плену боевиков ВСУ. По утверждению пленного, иностранные кураторы пытаются создать так называемого универсального солдата с помощью медикаментозного воздействия на бойцов.





«Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», — отметил Пригожин.