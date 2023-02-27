Политолог Марков назвал скончавшегося Павловского гением и «создателем системы Владимира Путина»

Политтехнолог и журналист Сергей Павловский скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Политолог Сергей Марков в беседе с Daily Storm рассказал, что они были знакомы с Павловским около 30 лет. Он назвал своего коллегу гениальным человеком.





«Я с ним был знаком очень долго, лет 30. Из них 10 лет теснейшим образом работал вместе с ним в Фонде эффективной политики. Павловский без сомнения был гениальный человек, который вместе с Сурковым, Волошиным и при моем скромном участии был создателем системы экспертно-политтехнологического обеспечения администрации президента. Поэтому можно сказать, что Павловский был одним из создателей системы Владимира Путина», — сказал Марков.





Политолог выразил соболезнования семье Павловского: «Мои огромные соболезнования семье. Семья большая, он прожил счастливую жизнь, много женщин, много детей от разных браков. И всех он обеспечивал, как честный еврей».





О смерти Павловского 27 февраля сообщил галерист Марат Гельман (признан в РФ иноагентом). Эту информацию также подтвердил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский. По его словам, политолог ушел из жизни в ночь на 27 февраля. В 2022 году Павловский перенес инсульт. Он страдал онкологическим заболеванием.





В 1991-1992 годах Павловский был зампредом правления издательского дома «Коммерсантъ», а в 1994-1995-м издавал ежеквартальник «Пределы власти» и обозрение «Среда». Он был автором и ведущим программы «Реальная политика» на телеканале НТВ.





В 1995 году Павловский основал «Фонд эффективной политики», который готовил и проводил президентскую кампанию Владимира Путина в 2000 году. В 2004 году вместе с Марковым участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине. До 2011 года Павловский был советником главы администрации президента РФ.