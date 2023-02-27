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В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,8
Подземные толчки зафиксировали в 16 километрах от города Малатья undefined
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В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

Подземные толчки зафиксировали в 16 километрах от города Малатья

Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Изначально магнитуду этого землетрясения оценили в 5,6, затем — в 5,8. О жертвах и разрушениях не заявляется.


По данным EMSC, землетрясение зафиксировали в 09:04 по времени UТС (12:04 по Москве). Эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа (449 тысяч человек) и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья (441 тысяча человек). Очаг залегал на глубине двух километров.


Турецкие сейсмологи Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) в свою очередь оценили магнитуду в 5,6, очаг залегал на глубине 6,9 километра в районе города Ешильюрт (38 тысяч человек).


Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — уже новые толчки магнитудой 7,7.


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее в стране крупнейшим стихийным бедствием для всего турецкого народа с 1939 года. Он сказал, что пока неизвестно, насколько еще может вырасти число погибших и пострадавших, ведь спасательные работы продолжаются.


В настоящее время общее число погибших в результате землетрясений в Турции — 44 374. Поисково-спасательные операции завершены в 21 тысяче зданий. После первого землетрясения в Турции было зафиксировано почти 10 тысяч афтершоков.

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#турция #происшествие #землетрясение #рф
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