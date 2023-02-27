«Московскую Масленицу» у метро «Алма-Атинская» встретили с размахом

Горожане семьями катались на коньках, посещали интересные мастер-классы, а затем угощались блинами. Также в фестивальные дни проводились конкурсы, участники которых могли выиграть ценные призы.





Масленица — это больше, чем просто блины. Это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. Сейчас русские традиции удивительно переплелись с современностью. Посетители фестиваля «Московская Масленица» получили массу положительных впечатлений, завели новые приятные знакомства.





Также на фестивале москвичи смогли поздравить с Днем защитника Отечества участников СВО. На фестивальной площадке был организован специальный пункт «Москва помогает».





О «Московской Масленице» возле «Алма-Атинской» гости и жители района будут вспоминать еще долго. В ролике мы собрали самые яркие моменты фестиваля. Подробности вы сможете узнать на сайте «Московских сезонов».