Полиция задержала двух братьев, которые посыпали солью Вечный огонь в Тольятти

В Тольятти полиция задержала двоих мужчин, которые обвиняются в том, что посыпали солью Вечный огонь. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник среди правоохранителей. В отношении вандалов уже заведено уголовное дело.





Инцидент произошел 25 февраля. Тогда, по версии следствия, двое молодых людей находились на площади Свободы, вели себя неуважительно к окружающим и решили посыпать солью Вечный огонь. Telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что нарушителями закона были два брата. Одному из них 23 года, а второму, ранее судимому за кражу, — 24.





Надругательство над мемориалом заметили проезжавшие мимо сотрудники патрульно-постовой службы. Они оперативно задержали братьев.





Теперь молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено дело о реабилитации нацизма — по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).