Полиция задержала двух братьев, которые посыпали солью Вечный огонь в Тольятти

В Тольятти полиция задержала двоих мужчин, которые обвиняются в том, что посыпали солью Вечный огонь. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник среди правоохранителей. В отношении вандалов уже заведено уголовное дело.
Инцидент произошел 25 февраля. Тогда, по версии следствия, двое молодых людей находились на площади Свободы, вели себя неуважительно к окружающим и решили посыпать солью Вечный огонь. Telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что нарушителями закона были два брата. Одному из них 23 года, а второму, ранее судимому за кражу, — 24.
Надругательство над мемориалом заметили проезжавшие мимо сотрудники патрульно-постовой службы. Они оперативно задержали братьев.
Теперь молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено дело о реабилитации нацизма — по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).
В Подмосковье 12 июня прошлого года пьяный мужчина взял памятный венок «Звезда» и бросил его на открытый огонь мемориала «Памяти погибшим воинам-куровчанам». В результате загорелось и разрушилось бетонное основание и керамические плиты, а декоративная звезда на мемориале обгорела и сильно деформировалась.
Своими действиями мужчина нанес ущерб историко-культурному объекту, а также материальный ущерб МБУ «Ликино-Дулевский комбинат благоустройства» на сумму свыше 683 тысяч рублей, подсчитали в Следственном комитете.
Против вандала возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение памятников и иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов»). Ее санкция предполагает штраф в размере до пяти миллионов рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на такой же срок.
Также в декабре 2022 года СКР возбудил уголовное дело об осквернении мемориала в станице Анапской Краснодарского края. До этого в Сети появилось видео, на котором две девушки прикурили сигарету от Вечного огня в парке 70-летия Победы. Затем одна из них начала нецензурно выражаться и предложила «справить на памятник нужду».