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Полиция задержала двух братьев, которые посыпали солью Вечный огонь в Тольятти
В отношении вандалов, один из которых был ранее судим, уже возбуждено уголовное дело undefined
Новости

Полиция задержала двух братьев, которые посыпали солью Вечный огонь в Тольятти

В отношении вандалов, один из которых был ранее судим, уже возбуждено уголовное дело

В Тольятти полиция задержала двоих мужчин, которые обвиняются в том, что посыпали солью Вечный огонь. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник среди правоохранителей. В отношении вандалов уже заведено уголовное дело.


Инцидент произошел 25 февраля. Тогда, по версии следствия, двое молодых людей находились на площади Свободы, вели себя неуважительно к окружающим и решили посыпать солью Вечный огонь. Telegram-канал «Осторожно, новости» уточняет, что нарушителями закона были два брата. Одному из них 23 года, а второму, ранее судимому за кражу, — 24.


Надругательство над мемориалом заметили проезжавшие мимо сотрудники патрульно-постовой службы. Они оперативно задержали братьев.


Теперь молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено дело о реабилитации нацизма — по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).

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Горки на братских могилах и семки у Вечного огня: как в России оскверняют памятники героям

Топ самых громких прецедентов, от которых становится еще больнее и обиднее за солдат, не вернувшихся с войны 18 октября 2021
Dailystorm - Горки на братских могилах и семки у Вечного огня: как в России оскверняют памятники героям

В Подмосковье 12 июня прошлого года пьяный мужчина взял памятный венок «Звезда» и бросил его на открытый огонь мемориала «Памяти погибшим воинам-куровчанам». В результате загорелось и разрушилось бетонное основание и керамические плиты, а декоративная звезда на мемориале обгорела и сильно деформировалась.


Своими действиями мужчина нанес ущерб историко-культурному объекту, а также материальный ущерб МБУ «Ликино-Дулевский комбинат благоустройства» на сумму свыше 683 тысяч рублей, подсчитали в Следственном комитете.


Против вандала возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение памятников и иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов»). Ее санкция предполагает штраф в размере до пяти миллионов рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на такой же срок.

Силовики показали видео задержания неонацистов, которые нападали на людей и громили памятники в Ростовской области

Мужчины следовали тактике запрещенной в России террористической организации, администрируемой на Украине 6 мая 2022
Dailystorm - Силовики показали видео задержания неонацистов, которые нападали на людей и громили памятники в Ростовской области

Также в декабре 2022 года СКР возбудил уголовное дело об осквернении мемориала в станице Анапской Краснодарского края. До этого в Сети появилось видео, на котором две девушки прикурили сигарету от Вечного огня в парке 70-летия Победы. Затем одна из них начала нецензурно выражаться и предложила «справить на памятник нужду».

#тольятти #задержание #вечный огонь #полиция #вандалы
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