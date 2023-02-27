Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, поскольку полуостров является неотъемлемой частью России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что даже не может представить обстоятельств, при которых «возвращение» возможно.





«Нет, не могут. Это (Крым) неотъемлемая часть Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос, могут ли представить в Кремле обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине.





Вопрос был задан в контексте заявлений о Крыме на Западе. В частности, президент США Джо Байден ранее высказал предположение, что потенциальные договоренности по Украине могут включать положение о переходе со временем Крыма и других территорий под контроль Киева.





Американский лидер, отвечая на вопрос о перспективах возвращения Украине Крыма, сказал, что «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период, не все сразу».





27 февраля глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также отмечал, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а текущий статус полуострова не подлежит обсуждению. В свою очередь он призвал возвратить России Аляску.