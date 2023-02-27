Казахстан закрыл торговое представительство в России

Правительство Казахстана опубликовало постановление, согласно которому ликвидируется торговое представительство в России. Страны договорились учредить торговые представительства на территории друг друга еще в 1992 году.





«Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — сказано в официальном документе.





1 февраля власти Казахстана сообщили, что собираются закрыть торговое представительство в России в связи с оптимизацией работы государственных органов.





В Министерстве торговли подчеркнули, что это решение никак не повлияет на двустороннее экономическое сотрудничество.





В феврале стало известно, что Министерство финансов США решило с 6 марта отменить санкции, введенные против бывшей дочерней компании «Сбера» в Казахстане Bereke Bank, так как она перестала принадлежать российской организации.