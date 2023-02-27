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В Раду внесли проект признания ВКС и ВМФ России террористическими организациями
Среди его инициаторов депутаты от правящей партии «Слуга народа» undefined
Новости

В Раду внесли проект признания ВКС и ВМФ России террористическими организациями

Среди его инициаторов депутаты от правящей партии «Слуга народа»

Проект постановления о признании Воздушно-космических сил и Военно-морского флота РФ террористическими организациями зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua». Уточняется, что текста проекта на данный момент нет.


Среди инициаторов проекта постановления депутаты от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Максим Березин, Николай Задорожный Ольга Руденко, Руслан Горбенко и Евгения Кравчук. Кроме того, документ поддержал один депутат от партии «Батькивщина» — Василий Цымбалюк.


14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда (1 Мая) и Дня Победы (9 Мая). Авторами этой инициативы выступили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос». Они заявили, что нужно устранить «наследие колониального прошлого в культурной жизни и быту» и очистить календарь «от навязанных прошлым дат».


24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия ставит перед собой задачи по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите людей от геноцида со стороны киевского режима.

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#политика #вкс рф #рф #украина #рада #вмф
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

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