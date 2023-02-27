В Раду внесли проект признания ВКС и ВМФ России террористическими организациями

Проект постановления о признании Воздушно-космических сил и Военно-морского флота РФ террористическими организациями зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua». Уточняется, что текста проекта на данный момент нет.





Среди инициаторов проекта постановления депутаты от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, Максим Березин, Николай Задорожный Ольга Руденко, Руслан Горбенко и Евгения Кравчук. Кроме того, документ поддержал один депутат от партии «Батькивщина» — Василий Цымбалюк.





14 февраля в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда (1 Мая) и Дня Победы (9 Мая). Авторами этой инициативы выступили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос». Они заявили, что нужно устранить «наследие колониального прошлого в культурной жизни и быту» и очистить календарь «от навязанных прошлым дат».





24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия ставит перед собой задачи по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите людей от геноцида со стороны киевского режима.