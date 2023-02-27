В Турции жертвой нового землетрясения стал один человек, 69 пострадали

В турецкой провинции Малатья один человек стал жертвой нового землетрясения, которое произошло утром 27 февраля. Еще 69 местных жителей госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщил на брифинге глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер.





«В Малатье в результате землетрясения на данный момент известно об одном погибшем. 69 граждан пострадали и доставлены в больницы», — сказал он.





Сезер также рассказал, что власти получили более 20 уведомлений об обрушении зданий.





«На местах пяти обрушившихся домов сейчас ведутся активные поисково-спасательные мероприятия», — добавил глава управления.





О землетрясении магнитудой 5,8 на востоке Турции стало известно примерно в 12:04 по Москве. Эпицентр располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа (449 тысяч человек) и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья (441 тысяча человек). Очаг залегал на глубине двух километров.





Утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Оно также затронуло сирийские провинции.





В настоящее время общее число жертв в Турции составляет 44 374.