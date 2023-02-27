В Кремле назвали абсурдными санкции ЕС против хирурга Рошаля и омбудсмена Москальковой

В Кремле осудили введение Евросоюзом санкций против главы СПЧ Валерия Фадеева, хирурга Леонида Рошаля, главы Россотрудничества Евгения Примакова, зампреда правительства Московской области Вячеслава Духина, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой и других россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти рестрикции со стороны ЕС абсурдными.





«Конечно, Рошаль — это наше достояние. И внесение в какие-то санкционные списки не только его, но и Москальковой, человека, который занимается обменом пленными, все это, конечно же, абсурдно», — заметил официальный представитель Кремля.





По словам Пескова, «видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике».





Пресс-секретарь российского лидера считает, что в Брюсселе поступают так, «просто чтобы сформировать какие-то новые списки». Песков также указал: «Речь идет о настолько состоявшихся людях, для которых подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта».





Пресс-секретарь главы государства при этом пожелал Рошалю скорейшего выздоровления. В феврале врача госпитализировали его для замены сустава, операция прошла хорошо.