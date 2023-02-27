Политтехнолог партии «Новые люди» Гращенков назвал «наезд» Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» заказом

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что политтехнолога партии «Новые люди» Илью Гращенкова обвиняют в финансовых махинациях. В беседе с Daily Storm он сообщил, что эта информация является ложью. Он уточнил, что это лишь обычный «заказ», организаторов которого позднее установят.





«Нет, конечно, [не завели]. Это же просто наезды в Telegram. Заказ явно. А кто — будем разбираться», — заявил Гращенков.





В «ВЧК-ОГПУ» обратили внимание, что зарегистрированные на Гращенкова ООО «Агентство интернет медиа» и Центр развития региональной политики (ЦРРП) не имеют ни одного сотрудника в штате. При этом первая структура убыточная, а вторая — не ведет финансово-хозяйственной деятельности.





«Это фонд, который мы намеревались использовать под гранты. Но сейчас их нет, поэтому у нас нулевая деятельность», — рассказал политтехнолог.





27 февраля в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» появилась информация о том, что «теневыми доходами» Гращенкова занялись правоохранительные органы. Доказательств своих слов администрация не привела, лишь уточнила, что политолог якобы «в черную» зарабатывает десятки миллионов рублей».